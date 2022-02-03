"الطفولة والأمومة" ينجح في وقف زواج طفلة 14 عامًا في المنيا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجاحه في إيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بقرية بني سمرج، مركز سمالوط، بمحافظة المنيا.

وأوضح المجلس، في بيانٍ، اليوم الخميس، أن منظومة نجدة الطفل قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين رفض ذكر اسمه يفيد بعزم والد الطفلة تزويجها قبل بلوغها السن القانونية وقد تمت خطبتها بالفعل وأنه سيتم عقد الزواج اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 وإتمام الزفاف يوم الأحد 6 فبراير 2022.

وأشار المجلس إلى أنه على الفور تم إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة للتأكد من صحتها وإعداد تقريرًا بشأنها، والتي أفادت بصحتها، وأفادت لجنة الحماية بأنه تم تحرير محضر بقسم شرطة سمالوط غرب كما تم استدعاء والد الطفلة وتم تقديم جلسة إرشاد أسري بأضرار ومخاطر زواج الأطفال من الناحية النفسية والصحية والقانونية.

ووقع الأب على إقرار بحسن رعاية الطفلة والحفاظ عليها وعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانوني "18 عاما"، وتم التأكيد على أن أي مخالفة لذلك ستعرضه للمساءلة القانونية.

وأكد المجلس على أنه سيتم المتابعة الدورية لحالة الطفلة حتى لا يتم الزواج في أي وقت لاحق، حرصا على المصلحة الفضلى للطفلة.

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة حماية الطفولة بالمحافظة لسرعة تحركهم العاجل من أجل حماية الطفلة ورفع الخطر والضرر عنها، فضلاً عما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأكد المجلس على أنه يسعى جاهداً للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي تكرس دائرة العنف ضدهن وأن حق الفتيات في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن ورفع الوعي بضرورة الحق في التعلم والرعاية الصحية، من أولويات عمله.

وفي هذا الصدد ناشد المجلس القومي للطفولة المواطنين سرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهي منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس آب على الأرقام (01102121600 - 01016609579) أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع التأكيد على سرية بيانات المبلغين.

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