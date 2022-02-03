مدبولي يشدد على وضع خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، ومصنعي السيارات للوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة السيارات في مصر، موضحاً أن الهدف من اجتماع اليوم هو التوافق على خارطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن هذه الخطوات، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتطوير الصناعات المغذية لها.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات والمهتمين بهذه الصناعة، كما تم إرسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات، موضحة أنه وردت مجموعة من الاستفسارات حول الاستراتيجية، وأنه جار الرد عليها، مضيفة أنه تم أيضاً عقد اجتماع مع وزير المالية والاتفاق على الإجراءات والكيانات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية.

وقدمت الوزيرة عرضا تفصيليا حول استراتيجية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف تطوير صناعة السيارات في مصر وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة في هذا المجال والوصول بأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة، وذلك من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعي صناعة السيارات والمكونات.

ولفتت الوزيرة إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم في تنمية حجم الصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دورها في تطوير السوق المحلي التنافسي، ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة في هذا المجال لمصر.​