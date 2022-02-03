خاص| الأزهر: إلغاء امتحانات نصف العام لـ 3 طلاب بعد ضبطهم متلبسين بالغش عبر الساعات الذكية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه تم إلغاء امتحانات نصف العام لثلاثة طلاب بعد ضبطهم متلبسين بالغش عبر الساعات الذكية.

وأضاف الشربيني في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن جامعة الأزهر منعت دخول الساعات الذكية للجان الامتحانات بعد ثبوت استخدامها في الغش خلال امتحانات نصف العام، بعد أن تم منع الهواتف المحمولة.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الطالب الذي يضبط متلبسا بالغش يتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي له بالكامل، ما يعد راسبا، حتى في حالة نجاحه في جميع مواد الفصل الدراسي الثاني.

وقال الشربيني، إن امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم تنتهي اليوم، بعد أن استمرت لأكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن كليات بالوجه القبلي أنهت الامتحانات منذ أيام.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن كليات بالوجه القبلي بدأت الإعلان عن نتيجة نصف العام، لافتا إلى أن باقي كليات القاهرة والأقاليم ستعلن عن نتائج امتحانات نصف العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ولفت الشربيني إلى أن امتحانات نصف العام مرت بهدوء تام بكليات القاهرة والأقاليم، ولم يحدث أي شئ يؤثر على تركيز الطلاب أو يعطل العملية الامتحانية، مشيرا إلى أن الجامعة تستغل فترة إجازة نصف العام في أعمال تطهير وصيانة المدن الجامعية.