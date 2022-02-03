بعد ساعات.. أمطار رعدية تغزر مساءً والقاهرة مهددة

12:43 م الخميس 03 فبراير 2022
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات القادمة من موجة التقلبات الجوية.

وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء.

ويصاحب الرياح أمطار متوسطة، تغزر مساءً، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من (السلوم - مطروح - كفرالشيخ - الإسكندرية - البحيرة).

وذكرت الهيئة أن طقس الساعات القادمة يشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2 ونصف إلى 3 ونصف متر.

273019184_303626871795887_8221030304894677682_n (1)

الأرصاد الجوية الطقس التقلبات الجوية أمطار رعدية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال وارتفاع الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا