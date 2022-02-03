بعد ساعات.. أمطار رعدية تغزر مساءً والقاهرة مهددة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات القادمة من موجة التقلبات الجوية.

وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء.

ويصاحب الرياح أمطار متوسطة، تغزر مساءً، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من (السلوم - مطروح - كفرالشيخ - الإسكندرية - البحيرة).

وذكرت الهيئة أن طقس الساعات القادمة يشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2 ونصف إلى 3 ونصف متر.