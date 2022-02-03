التنمية المحلية: فرق متابعة لرصد التخلص الآمن من مخلفات الترع في 20 محافظة

كتب- محمد نصار:

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتشكيل فرق متابعة ميدانية لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الترع والمصارف خلال النصف الأول من الشهر الحالي في 37 مركز إدارى تم ترشيحهم بـ20 محافظة لتنفيذ المبادرة وإعداد تقرير مدعم بالصور والبيانات لرصد مدى التقدم وكذلك الايجابيات والسلبيات التي تعوق التنفيذ والعرض بالحلول المقترحة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي للمحافظات بالتوسع في تعميم وتنفيذ تجربة محافظة البحيرة، الناجحة في التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية بمركز إداري واحد على الأقل بكل محافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير التنمية المحلية على نجاح النموذج التجريبي الذي تم تطبيقه في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، والذي اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقائها في تلك المجاري ومشاركة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رفع المخلفات ودعم المبادرات الشبابية وتعظيم دورها في رفع وعي المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على ما تم تبطينه من ترع وتوفير صناديق القمامة اللازمة لإلقاء المخلفات مشيراً إلى أنه تم تطبيق هذا النموذج ايضاً بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وأشار شعراوي إلى أن المراكز التي تم اختيارها بالمحافظات للتوسع في تنفيذ المبادرة تتضمن مركزي البدرشين والحوامدية في محافظة الجيزة، ومركزي بنها وطوخ بمحافظة القليوبية، وحى أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية، ومراكز إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار وأبو حمص و شبراخيت بمحافظة البحيرة، ومراكز شبين الكوم وأشمون وقويسنا ومنوف والباجور وسرس الليان بمحافظة المنوفية، ومركز المحلة الكبرى بالغربية، ومراكز الرياض وكفر الشيخ وقلين بكفر الشيخ، وكفرالبطيخ بمحافظة دمياط، ومركز شربين بالدقهلية.

واستكمل اللواء محمود شعراوي حديثه عن المراكز التي تم ترشيحها بالمحافظات لتنفيذ المبادرة بها حيث تم اختيار حى جنوب في محافظة بورسعيد، وحى الجناين بمحافظة السويس، و مركز مشتول السوق بالشرقية،ومركز يوسف الصديق بالفيوم، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف،ومركز مغاغة بمحافظة المنيا ،ومركز البدارى بمحافظة أسيوط، ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج ،ومركز نقادة بمحافظة قنا، ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان .

وأوضح الوزير أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كنموذج مع دعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير مشيراً إلى أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم.