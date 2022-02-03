السيسي يتوجه إلى الصين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 24

11:11 ص الخميس 03 فبراير 2022
السيسي يتوجه إلى الصين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 24

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتي ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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