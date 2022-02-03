جامعات ومدارس.. الحكومة تحسم الجدل بشأن مد إجازة منتصف العام لزيادة إصابات كورونا

11:08 ص الخميس 03 فبراير 2022
جامعات ومدارس.. الحكومة تحسم الجدل بشأن مد إجازة منتصف العام لزيادة إصابات كورونا

لمركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة منشور متداول يزعم إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.​

وأكدت الوزارتان على أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف.

وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً.

وأوضحتا أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.​

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