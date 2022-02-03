التعليم تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة

09:00 ص الخميس 03 فبراير 2022
التعليم تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت الوزارة، أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية، بالإضافة إلى 200جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة و 210 جنيه مصرى رسم إضافي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يسدد الطالب رسوم الامتحان باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية ومنافذ فورى بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالبـ، ومكاتب هيئة البريد المصرى على حساب رقم 135112، أو 283818.

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