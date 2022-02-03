كورونا في 24 ساعة| مخاوف من كوفيد والإيدز.. وسر المتحور الخفي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

أول هبوط بعد الارتفاع القياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/3/2168918

تباين الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168697

بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. دولة عربية تعلن إجراءات جديدة لدخول الوافدين

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168705

كورونا اليوم: أعراض أوميكرون الخفي بالجسم.. ومخاوف من كوفيد والإيدز

https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/2022/2/2/2168577

أخطر من الأصل.. سلالة فرعية من أوميكرون تنتشر في 40 دولة

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168728

"المتحور الخفي".. ماذا نعرف عن سلالة أوميكرون الجديدة؟

https://www.masrawy.com/news/news_bbc/details/2022/2/2/2168764

الصحة: الجرعة الثالثة توفر الحماية ومن المتوقع تحول تلقيح كورونا بشكل سنوي

https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/2/2/2168785

كورونا.. هيئة الدواء تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث دعم مصر في تصنيع اللقاحات

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/2/2168798

كورونا.. الصحة تكشف نسبة حالات الوفاة بين المصابين بكورونا "غير الملقحين"

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/2/2168803

الفلبين: 632 إصابة بكورونا بين الأطفال تحت 5 سنوات خلال يناير الماضي

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168802

إصابة نادر حمدي بفيروس كورونا

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/2/2/2168813

منها إضعاف المناعة.. احذروا مخاطر حقنة البرد

https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/2022/2/2/2168668

الصحة: فحوصات وتحاليل الـ"PCR" متاحة وجاهزة للجميع وبأسعار مناسبة

https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/2/2/2168869

السلالة الشبح.. احذر 11 عرضا قد تكشف الإصابة بمتحور أوميكرون الخفي

https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/2022/2/2/2168571