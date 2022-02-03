كورونا في 24 ساعة| مخاوف من كوفيد والإيدز.. وسر المتحور الخفي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم.
ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
أول هبوط بعد الارتفاع القياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/3/2168918
تباين الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168697
بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. دولة عربية تعلن إجراءات جديدة لدخول الوافدين
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168705
كورونا اليوم: أعراض أوميكرون الخفي بالجسم.. ومخاوف من كوفيد والإيدز
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/2022/2/2/2168577
أخطر من الأصل.. سلالة فرعية من أوميكرون تنتشر في 40 دولة
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168728
"المتحور الخفي".. ماذا نعرف عن سلالة أوميكرون الجديدة؟
https://www.masrawy.com/news/news_bbc/details/2022/2/2/2168764
الصحة: الجرعة الثالثة توفر الحماية ومن المتوقع تحول تلقيح كورونا بشكل سنوي
https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/2/2/2168785
كورونا.. هيئة الدواء تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث دعم مصر في تصنيع اللقاحات
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/2/2168798
كورونا.. الصحة تكشف نسبة حالات الوفاة بين المصابين بكورونا "غير الملقحين"
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/2/2168803
الفلبين: 632 إصابة بكورونا بين الأطفال تحت 5 سنوات خلال يناير الماضي
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168802
إصابة نادر حمدي بفيروس كورونا
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/2/2/2168813
منها إضعاف المناعة.. احذروا مخاطر حقنة البرد
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/2022/2/2/2168668
الصحة: فحوصات وتحاليل الـ"PCR" متاحة وجاهزة للجميع وبأسعار مناسبة
https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/2/2/2168869
السلالة الشبح.. احذر 11 عرضا قد تكشف الإصابة بمتحور أوميكرون الخفي
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/2022/2/2/2168571
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