التعليم تعلن موعد بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

01:09 ص الخميس 03 فبراير 2022
التعليم تعلن موعد بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

البروفة-الثانية-لامتحانات-الثانوية-العامة-16219321

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتب - أسامة علي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022.
وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تنطلق امتحانات الدور للثانوية العامة 11 يونيو 2022، فيما تبدأ امتحانات الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط.
وأوضحت الوزارة، أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.
امتحانات الثانوية موعد بدء الامتحانات وزارة التربية والتعليم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |أول هبوط بعد الارتفاع القياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا