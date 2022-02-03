التعليم تعلن موعد بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

كتب - أسامة علي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تنطلق امتحانات الدور للثانوية العامة 11 يونيو 2022، فيما تبدأ امتحانات الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط.

وأوضحت الوزارة، أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.