الطقس.. الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض للرؤية بهذه المناطق

12:47 ص الخميس 03 فبراير 2022
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مصراوي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتشار موجة رجال مثارة نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملي بار، وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأشارت في بيان لها، إلى تكاثر السحب على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم، وتزداد فرص سقوط الأمطار علي القاهرة ومدن القناه صباح الجمعة.

وتكون درجات الحرارة معتدلة نهارا على القاهرة ويكون الانخفاض ملحوظا مع دخول المساء.

الطقس أمطار رعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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