موجة الطقس السيئ.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن التقلبات المرتقبة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار المرتقبة في الأحوال الجوية.

وقالت "منار" لمصراوي، إن البلاد تشهد يومي الخميس والجمعة، فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت أن البلاد تشهد أيضا، نشاطا ملحوظا للرياح، لتسجل سرعات بين 40/50 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس أكثر ببرودة الطقس، مع اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وأشارت "منار"، إلى بدء تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اعتبارا من غدٍ الخميس، على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، على أن تسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مساء الخميس.

وأكدت أن ذروة حالة عدم الاستقرار تبدأ يوم الجمعة، وتشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأكدت أن البلاد تشهد أيضا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ويتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يوم الخميس 3 أمتار، ويوم الجمعة يتجاوز 4 و 5 أمتار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض لكن ليس بالشكل الملحوظ الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16 – 17 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى.

وتابعت: إن أسباب التقلبات الجوية المرتقبة، نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

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