برلماني: لم نتطلع على خطة الحكومة بشأن الإزالات لتوسعة محور 26 يوليو

قال النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إن الحكومة لم تقدم لنا الخطة المنتظر تنفيذها الخاصة بالتوسعات على محور 26 يوليو.

وأضاف "الصعيدي"، في تصريحات لمصراوي، إن عمليات حصر المناطق أو المنازل التي سيتم إزالتها لم تتم بعد، مشددًا على ضرورة التعامل بحكمة مع مثل هذه الأمور وعدم تصعيد الأوضاع واستغلالها من قبل المعرضين وغيرهم، مؤكدًا أن نموذج الحكومة في التعامل مع مثل هذه الأمور واضح وموجود لدينا أيضًا في المنطقة هو توسعات الدائري والمشروعات الأخرى.

وأضاف، أن الحكومة لم تبخل على أهالي المنطقة التي تم انتزاعها وإزالتها لتوسيع الدائري وبسعر اليوم وليس بسعر أخر، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن من يتم إزالة منازلهم وأراضيهم بتعويضات تتناسب بسعر اليوم وليس بطريقة أخرى.

وأشار النائب محمود الصعيدي إلى أن هناك لجان سيتم تشكيلها وسنكون طرفا فيها من أجل الوقوف على كافة التطورات، نافيًا وجود أي تحركات حاليًا نظرًا لعدم الحصر من قبل هيئة المساحة والجهات التنفيذية الأخرى.

وطالب "الصعيدي"، أهالي المنطقة بالهدوء وعدم الاستماع إلى الشائعات، مؤكدًا أنه حينما يتم التوصل إلى المعلومات المؤكدة من قبل الجهات التنفيذية سيتم عرضها على الأهالي فورًا.

ولفت إلى أنه موجود دائمًا بين أهالي المنطقة ويستمع إلى آرائهم ويأخذها بعين الاعتبار وتم عمل ملف بكل هذه الاقتراحات والأفكار وستكون محل دراسة من الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن هناك حرص من الحكومة على التعاون مع الأهالي والنواب.

ونوه إلى أن نواب إمبابة وأوسيم يجتمعون باستمرار من أجل مناقشة هذه القضية وعلى تواصل مع الجهات التنفيذية والأهالي، مؤكدًا أن التنسيق مستمر وسيظل إلى أن يتم البدء في المشروع والانتهاء منه.

وتابع :"الجميع يحترم غضب وحزن أهالي المنطقة المعرض لإزالة منازلهم ضمن هذا المشروع"، مشيرًا إلى أن المشروع وحسب التخطيط المرجح تنفيذه سيكون نقلة نوعية وحضارية للمنطقة ومحافظة الجيزة بشكل عام.