اليوم.. مصر للطيران تنظم رحلتين إلى الكاميرون لنقل مشجعى المنتخب الوطني

06:00 ص الخميس 03 فبراير 2022
اليوم.. مصر للطيران تنظم رحلتين إلى الكاميرون لنقل مشجعى المنتخب الوطني

مصر للطيران

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مصراوي

تسير مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلتين خاصتين من مطار القاهرة الدولي، إلي مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل 600 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي رحلة رقم MS3040 ورقم MS3042، بأحدث طائراتها B9-787 دريملاينر والمعروفة باسم "طائرة الأحلام"، والتى تسع الواحدة لعدد 309 ركاب، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب الكاميرون في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت الشركة الوطنية، قد سيرت 5 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره فى البطولة الإفريقية.

مصر للطيران الكاميرون مشجعى المنتخب الوطني مطار القاهرة الدولي

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