"هوس" تحيي حفلا غنائيا على خشبة ساقية الصاوي.. اليوم

04:00 ص الخميس 03 فبراير 2022
"هوس" تحيي حفلا غنائيا على خشبة ساقية الصاوي.. اليوم

باند هوس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

يُحيي باند "هوس" حفلًا غنائيًا، اليوم الخميس، 3 فبراير، فى تمام السابعة مساء، في قاعة النهر بـ ساقية عبد المنعم الصاوي، ويصل سعر التذكرة إلى 100 جنيه.

وطرح باند هوس مؤخرا ألبوم "بطل خارق" على مسرح ساقية الصاوى.

ويسعى الفريق لاستكشاف عوالم صوتية جديدة عبر «ميكس» مزيكا البروجريسيف، والكلمات المتمحورة حول معاناة الإنسان، وذكرياته، وملامسة مشاعره.

هَوَس.. فريق مصري مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.

باند هوس ساقية الصاوي حفل غنائي

الخبر التالى:

الطقس.. الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض للرؤية بهذه المناطق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |أول هبوط بعد الارتفاع القياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا