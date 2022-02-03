"هوس" تحيي حفلا غنائيا على خشبة ساقية الصاوي.. اليوم

مصراوي

يُحيي باند "هوس" حفلًا غنائيًا، اليوم الخميس، 3 فبراير، فى تمام السابعة مساء، في قاعة النهر بـ ساقية عبد المنعم الصاوي، ويصل سعر التذكرة إلى 100 جنيه.

وطرح باند هوس مؤخرا ألبوم "بطل خارق" على مسرح ساقية الصاوى.

ويسعى الفريق لاستكشاف عوالم صوتية جديدة عبر «ميكس» مزيكا البروجريسيف، والكلمات المتمحورة حول معاناة الإنسان، وذكرياته، وملامسة مشاعره.

هَوَس.. فريق مصري مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.