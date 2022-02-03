طقس الخميس.. أمطار غزيرة ورياح ثلوج (بيان بالدرجات)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.

- نشاط رياح أحيانا وطقس غائم جزئيا.

الوجه البحري

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.

- نشاط رياح أحيانا وطقس غائم جزئيا.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح مثير للأتربة وطقس غائم جزئيا.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- طقس غائم جزئيا.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60%.

شمال الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع وثلوج على كاترين.

- طقس غائم جزئيا، أمطار بنسبة 40%.

جنوب الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.