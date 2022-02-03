طقس الخميس.. أمطار غزيرة ورياح ثلوج (بيان بالدرجات)
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس على كافة الأنحاء.
وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:
القاهرة الكبرى
- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.
- نشاط رياح أحيانا وطقس غائم جزئيا.
الوجه البحري
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.
- نشاط رياح أحيانا وطقس غائم جزئيا.
السواحل الشمالية الغربية:
- طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح مثير للأتربة وطقس غائم جزئيا.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.
- طقس غائم جزئيا.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60%.
شمال الصعيد
- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع وثلوج على كاترين.
- طقس غائم جزئيا، أمطار بنسبة 40%.
جنوب الصعيد
- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.
- طقس غائم جزئيا.
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