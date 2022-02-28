وزير التموين: كيلو اللحم بـ 150 جنيهًا.. وهذا سبب الارتفاع

كتب- مصراوي:

طمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن احتياطي اللحوم، مشيرًا إلى وصول احتياطي اللحوم الحية إلى 9 شهور ونصف، ومن المقرر توريد ألفي رأس غدًا إلى توشكا، و500 رأس في أبوسمبل قادمة من السودان، فضلا عن وصول احتياطي الدواجن إلى 6.5 شهور دواجن، معلقا "داخلين على رمضان مطمئنين".

وكشف وزير التموين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية قائلا: "أسعار اللحوم ارتفعت الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وسعر كيلو اللحم السوداني يبلغ 95 جنيها والمجمد 85 جنيها، وسعر كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 140 و150 جنيها في بعض الأماكن".

وأكد وزير التموين ثبات أسعار الأسماك نظرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي "عندنا البلطي يتراوح ما بين 24 و28 جنيها و30 جنيها لرقم واحد والبوري".