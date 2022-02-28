أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزير التموين: كيلو اللحم بـ 150 جنيهًا.. وهذا سبب الارتفاع

11:42 م الإثنين 28 فبراير 2022
وزير التموين: كيلو اللحم بـ 150 جنيهًا.. وهذا سبب الارتفاع

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

طمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن احتياطي اللحوم، مشيرًا إلى وصول احتياطي اللحوم الحية إلى 9 شهور ونصف، ومن المقرر توريد ألفي رأس غدًا إلى توشكا، و500 رأس في أبوسمبل قادمة من السودان، فضلا عن وصول احتياطي الدواجن إلى 6.5 شهور دواجن، معلقا "داخلين على رمضان مطمئنين".

وكشف وزير التموين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية قائلا: "أسعار اللحوم ارتفعت الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وسعر كيلو اللحم السوداني يبلغ 95 جنيها والمجمد 85 جنيها، وسعر كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 140 و150 جنيها في بعض الأماكن".

وأكد وزير التموين ثبات أسعار الأسماك نظرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي "عندنا البلطي يتراوح ما بين 24 و28 جنيها و30 جنيها لرقم واحد والبوري".

علي المصيلحي وزارة التموين اللحوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا