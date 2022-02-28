"محلية النواب" تتفقد مستشفى سمالوط النموذجى بالمنيا

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كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مستشفى سمالوط النموذجى التخصصي بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة فى المحافظة، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وقيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

واستمع الوفد البرلماني، والمحافظ إلى الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير المستشفى، والتى أكدت أن المستشفى بها كافة الكوادر الطبية والمتخصصة، حيث يوجد 132 طبيب أساسى مقيم، و115 طبيب متعاقد، و54 صيدلى، و50 فنى أشعة و21 فنى معمل، و358 كادر تمريضى، و243 كادر إدارى، وتضم المستشفى 18 سرير رعاية مركزة، و42 وحدة غسيل كلوي، و21 حضانة، و حدة رعاية أطفال، وجارى إنشاء وحدة سكتة دماغية، ووحدة لضربات القلب.

وتفقد الوفد البرلماني، بعض أقسام المستشفى، ومنها قسم الاستقبال والطوارئ للوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، واطلع وفد اللجنة على دفتر الاستقبال وتسجيل الحالات.

وأكدت مدير المستشفى، أن المستشفى تقدم الخدمة العلاجية بالمجان على نفقة الدولة، ولقوائم الانتظار، كما أنها تراعي بعض الحالات الاجتماعية بتخفيض قيمة العلاج.

كما استمع محافظ المنيا ورئيس لجنة الإدارة المحلية لبعض المرضى وبعض المواطنين والذين أشادوا بتقديم الخدمة الطبية للمستشفى.

والجدير بالذكر أن مستشفى سمالوط النموذجى التخصصي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغت تكلفته ما يقرب من مليار جنيه.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بمستوى مستشفى سمالوط النموذجى التخصصي من حيث التصميم والخدمة الطبية، قائلًا: "أوجه التحية لمحافظ المنيا، ومديرة المستشفى، وأنا في اليوم الثاني لزيارتنا بمحافظات الصعيد لم أكن أتخيل أن أرى مستشفى بهذا المستوى العالي، ليس من حيث البنيان فقط، ولكن أيضاً على مستوى التعامل مع الإنسان، وهذه زيارة مفاجئة وتفقدنا الوضع في الاستقبال والطوارئ، ومن هذا المكان لابد أن نشكر الرجل الذي أوجد هذه الحالة من الجدية والالتزام وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع السجينى: "دور البرلمان ليس فقط الرقابة والتشريع وإنما أيضا دعم الدولة المصرية فيما يراه من إنجازات وإيجابيات، فاللجنة عندما ترى معوقات وسلبيات تنتقدها".

فيما وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشكر للمهندس أحمد السجيني ولجنة الإدارة المحلية، ورحب بتواجدها في المحافظة لتفقد المشروعات والتعرف على الجهود المبذولة.

وأيضا شهدت الجولة تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية مشروع إقامة الموقف النموذجي بمركز ومدينة سمالوط، بطاقة استيعابية قدرها 400 سيارة، وعلى مساحة 4900 متر، ويستهدف إنشاء الموقف أن يشمل انطلاق السيارات من وإلى المحافظات المختلفة، وجميع مراكز محافظة المنيا.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، بالعمل على تأهيل ورفع كفاءة الشوارع والمداخل المؤدية من وإلى الموقف لتسهيل حركة المرور وعدم التكدس، كما أوصت اللجنة أن يكون تصميم الموقف وفقا النسق الحضارى، واستغلال أسوار الموقف فى عمل باكيات وتأجيرها كمحلات عامة لتعظيم الموارد.

من جانبه قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه خاطب وزير الإسكان بشأن إنشاء ميناء بري بميدان الصفا لإخلاء جميع المواقف داخل مدينة المنيا، لتحويل منظومة المواقف إلى منظومة نموذجية وحضارية.

كما تفقدت لجنة الإدارة المحلية والمحافظ كورنيش النيل بمحافظة المنيا وما تم فيه من أعمال تطوير ليكون متنفسا للمواطنين.