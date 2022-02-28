وزير التموين: رغيف الخبز سعره 65 قرشًا.. ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قيمة سعر رغيف الخبز المدعم أقل من القيمة الحقيقية الفعلية، موضحًا أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم الحقيقية تصل لـ65 قرشًا، ويحصل المواطن المقيد على البطاقة التموينية الرغيف بسعر 5 قروش.

وأضاف وزير التموين في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أنه لن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا ومنهم تكافل و كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي ولن يتم المساس أيضا ببطاقات التموين المدرجة حاليًا، في حالة تحريك سعر رغيف الخبز.

وقال المصيلحي، إنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم والذين يبلغ عددهم 25 مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم.