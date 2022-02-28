أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزير التموين: رغيف الخبز سعره 65 قرشًا.. ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا

11:21 م الإثنين 28 فبراير 2022
وزير التموين: رغيف الخبز سعره 65 قرشًا.. ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قيمة سعر رغيف الخبز المدعم أقل من القيمة الحقيقية الفعلية، موضحًا أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم الحقيقية تصل لـ65 قرشًا، ويحصل المواطن المقيد على البطاقة التموينية الرغيف بسعر 5 قروش.

وأضاف وزير التموين في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أنه لن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا ومنهم تكافل و كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي ولن يتم المساس أيضا ببطاقات التموين المدرجة حاليًا، في حالة تحريك سعر رغيف الخبز.

وقال المصيلحي، إنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم والذين يبلغ عددهم 25 مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم.

علي المصيلحي وزارة التموين الخبز رغيف الخبز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا