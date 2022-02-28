اجتماعات مكثفة بالآثار لمتابعة تشغيل المتحف الكبير وسيناريو عرض مركب خوفو

(مصراوي):

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعد ظهر اليوم بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية اجتماعين لمتابعة آخر المستجدات بملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، فضلا عن الوقوف على آخر مستجدات العمل بمتحف مركب خوفو وسيناريو العرض المتحفي الخاص به، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير لمتابعة الإستعدادات الخاصة بالمتحف تمهيدا للافتتاح.

وتناول الإجتماع الأول مناقشة آخر مستجدات ملف تشغيل خدمات الزائرين بالمتحف بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف والمهندس حسن علام رئيس شركة حسن علام القابضة وممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين.

واستهل ممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير،

الاجتماع بتقديم عرض تقديمي تفصيلي استعرضوا خلاله خطة وإستراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف وجميع الملفات المتعلقة لضمان جاهزيتها عند الافتتاح، بإلإضافة الى آخر التصميمات الخاصة بأماكن تشغيل الخدمات والخطة التسويقية والترويجية التي سيتم اتباعها في الفترة القادمة بما يضمن تقديم أفضل مستوى للخدمات به، مع خلق تجربة مميزة للزائر تجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ يتعرف خلالها الزائر على الحضارة المصرية العريقة، ويستمتع في الوقت ذاته بالأنشطة الترفيهية بما يتواكب مع فكرة ورسالة المتحف ودوره التعليمي، خاصة وأنه من المقرر أن يشتمل المتحف على منطقة ترفيهية للأطفال زائري المتحف، بما يجعله متنفس لمختلف الفئات العمرية.

وحرص تحالف حسن علام خلال الأشهر الماضية على اختيار المطاعم والمحلات التي ستكون في منطقة الخدمات بالمتحف، بعناية كبيرة بحيث تكون ذات طابع مصري ومن كبري الأسماء المصرية التي حظيت بمكانة وشهرة إقليمية وعالمية.

كما تم مناقشة الآليات التسويقية المتنوعة للمتحف من موقع الكتروني ومواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الثقافية والتعليمية وغيرها من وسائل التسويق، لتحقيق أعلى عائد ترويجي للمتحف.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تقديم الخدمات في هذا الصرح الثقافي السياحي الهام بمستوى يضاهي ويفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، في ظل المقبول عالميا وبما يدعم دور المتحف كمجمع ثقافي حضاري ترفيهي فريد من نوعه، في تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، مع احترام هيبة البيئة الأثرية للمتحف وما يحويه من كنوز أثرية فريدة.

وفي سياق متصل، عقد العناني اجتماعا آخر لمتابعة تطورات الأعمال بمتحف مركب خوفو بالمتحف وسيناريو العرض الخاص به.

وتم خلال الإجتماع استعراض سيناريو العرض المتحفي الخاص بمتحف مراكب الملك خوفو وكذلك أعمال الوسائط المتعددة Multi Media والمقرر عرضها بالمتحف لتروي قصة اكتشاف مراكب الملك خوفو وأهميتها التاريخية والأثرية.