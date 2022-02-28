هل ستتحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لحرب عالمية ثالثة؟.. يوسف القعيد يجيب

(مصراوي):

أكد الكاتب الكبير يوسف القعيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، لن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال القعيد: "لا أعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا بداية حرب عالمية، لأن العالم الغربي إذا كان غير راضيًا عما فعله بوتين فإنه مع ذلك يغض الطرف عما يحدث وليس هناك إدانات قاطعة وجامعة ومانعة أو مواقف حقيقية من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف القعيد: "ما زالت الحرب الدائرة الآن تقف عند حدود أوكرانيا ولم تتخطاها إلى الخارج وما زال الغرب يقف موقف المتفرج ولم يتخذ موقفًا حقيقي ضد السلوك الروسي، وتظل هكذا جزءا من الوقت وتنتهي باحتلال أجزاء من أوكرانيا، ولا أعتقد أن الأمر سيتحول إلى حرب عالمية بالمعنى المفهوم الذي رأيناه في الحربين العالميتين السابقتين".

وأكمل: "الاتحاد السوفيتي يسكن التاريخ الآن، ومحاولة استعادة أجزاء منه بالقوة أمر غير مقبول، كما أن الطرف الأوكراني استفز الطرف الروسي بشكل كبير، والمفزع في الأمر أن تستمر هذه الحرب لفترة من الوقت بدون حسم".