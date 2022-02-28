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رئيس الشيوخ ينعى رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

10:19 م الإثنين 28 فبراير 2022
رئيس الشيوخ ينعى رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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(مصراوي):

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس والذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وأكد أنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والتي لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للجنة وما قدمه من عمل و جهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده.

ودعى عبدالرازق الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الدكتور عبدالحي عبيد

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