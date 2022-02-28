وفاة الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

توفى النائب عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى النائب الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ونتقدم لأسرة الفقيد الراحل بخالص العزاء وصادق المواساة داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

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