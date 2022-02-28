أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

500 جائزة.. الأوقاف تكشف تفاصيل مسابقة رمضان القرآنية

09:48 م الإثنين 28 فبراير 2022
500 جائزة.. الأوقاف تكشف تفاصيل مسابقة رمضان القرآنية

وزارة الأوقاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن تفاصيل وشروط مسابقة رمضان القرآنية للناشئة، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: شروط المسابقة:

المسابقة مفتوحة للذكور والإناث، بشرط أن يكون المتسابق تحت سن 15 سنة.

ثانيًا: مستويات المسابقة:

المسابقة على مستويين:

المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات .

الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم).

المستوى الثاني : حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن، وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن.

الفرع الثالث : حفظ ربع القرآن .

ثالثًا : الجوائز:

سيتم تخصيص نحو 500 جائزة للفائزين، بعضها يوزع للفائزين على مستوى المديريات، وبعضها للفائزين على مستوى الجمهورية.

رابعًا : التقديم:

يتم التقديم بالمديريات الإقليمية بدءًا الأربعاء 2 / 3 / 2022م بمكاتب مديري الدعوة بالمديريات أو من خلال التسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا..

على أن تجرى الاختبارات الأولية بالمديريات خلال الأسبوع الثالث من شهر شعبان، وتوافي الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالنتيجة فور انتهاء الاختبارات، وتكون التصفية النهائية بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان المبارك.

وزارة الأوقاف مسابقة رمضان القرآنية القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تركيا تخطر الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بعدم إبحار السفن الحربية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا