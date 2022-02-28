500 جائزة.. الأوقاف تكشف تفاصيل مسابقة رمضان القرآنية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن تفاصيل وشروط مسابقة رمضان القرآنية للناشئة، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: شروط المسابقة:

المسابقة مفتوحة للذكور والإناث، بشرط أن يكون المتسابق تحت سن 15 سنة.

ثانيًا: مستويات المسابقة:

المسابقة على مستويين:

المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات .

الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم).

المستوى الثاني : حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن، وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن.

الفرع الثالث : حفظ ربع القرآن .

ثالثًا : الجوائز:

سيتم تخصيص نحو 500 جائزة للفائزين، بعضها يوزع للفائزين على مستوى المديريات، وبعضها للفائزين على مستوى الجمهورية.

رابعًا : التقديم:

يتم التقديم بالمديريات الإقليمية بدءًا الأربعاء 2 / 3 / 2022م بمكاتب مديري الدعوة بالمديريات أو من خلال التسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا..

على أن تجرى الاختبارات الأولية بالمديريات خلال الأسبوع الثالث من شهر شعبان، وتوافي الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالنتيجة فور انتهاء الاختبارات، وتكون التصفية النهائية بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان المبارك.

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