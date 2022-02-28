العناني يتابع مستجدات العمل بالمتحف المصري الكبير ومتحف مركب خوفو

(مصراوي):

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار آخر مستجدات ملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات العمل بمتحف مركب خوفو و سيناريو العرض المتحفي الخاص به.

وناقش العناني، خلال الاجتماع الأول الذي عُقد اليوم الاثنين بمقر الوزارة، آخر مستجدات ملف تشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، وذلك بحضور عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وهشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف والمهندس حسن علام رئيس شركة حسن علام القابضة وممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين.

وقدم ممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير - خلال الاجتماع - عرضًا تقديميًا تفصيليًا استعرضوا خلاله خطة واستراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف وجميع الملفات المتعلقة لضمان جاهزيتها عند الافتتاح.

كما استعرضوا آخر التصميمات الخاصة بأماكن تشغيل الخدمات والخطة التسويقية والترويجية التي سيتم إتباعها في الفترة القادمة بما يضمن تقديم أفضل مستوى للخدمات به، مع خلق تجربة مميزة للزائر تجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، يتعرف خلالها الزائر على الحضارة المصرية العريقة، ويستمتع في الوقت ذاته بالأنشطة الترفيهية بما يتواكب مع فكرة ورسالة المتحف ودوره التعليمي، خاصة وأنه من المقرر أن يشتمل المتحف على منطقة ترفيهية للأطفال زائري المتحف، بما يجعله متنفس لمختلف الفئات العمرية.

وأكدوا أنهم حرصوا خلال الأشهر الماضية على اختيار المطاعم والمحال التي ستكون بمنطقة الخدمات بالمتحف، بعناية كبيرة بحيث تكون ذات طابع مصري ومن أكبر الأسماء المصرية التي حظيت بمكانة وشهرة إقليمية وعالمية.

وناقش الجانبان أيضًا الآليات التسويقية المتنوعة للمتحف من موقع إلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الثقافية والتعليمية وغيرها من وسائل التسويق، لتحقيق أعلى عائد ترويجي للمتحف.

وأكدا ضرورة تقديم الخدمات في هذا الصرح الثقافي السياحي الهام بمستوى يضاهي ويفوق أكبر المتاحف والمقاصد السياحية العالمية في ظل المقبول عالميا وبما يدعم دور المتحف كمجمع ثقافي حضاري ترفيهي فريد من نوعه، في تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، مع احترام هيبة البيئة الأثرية للمتحف وما يحويه من كنوز أثرية فريدة.

وعلى صعيد متصل، بحث الدكتور خالد العناني - خلال الاجتماع الثاني - تطورات الأعمال بمتحف مركب خوفو بالمتحف وسيناريو العرض الخاص به، بجانب استعراض سيناريو العرض المتحفي الخاص بمتحف مراكب الملك خوفو، وكذلك أعمال الوسائط المتعددة Multi Media والمقرر عرضها بالمتحف لتروي قصة اكتشاف مراكب الملك خوفو وأهميتها التاريخية والأثرية.