التنمية المحلية لـ"شباب النواب": حصر طلبات المواطنين بالقرى لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

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كتب- نشأت علي:

شهدت زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، إلى عدد من مراكز الشباب بمحافظة قنا، إشادات واسعة من قبل المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال عدد من أهالي قرية "هو"، والتي ستطبق فيها المبادرة الرئاسية خلال شهر يوليو المقبل، إن أهالي الصعيد يشكرون الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلك المبادرة التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الخدمات.

وأضاف راضي فرج، عضو مجلس القبائل العربية، أن الصعيد كله يشهد أن الرئيس السيسي، حقق إنجازات لم تشهدها مصر من قبل، متابعا: "ياريس الصعيد معاك وقدامك.. دائمًا منصور".

فيما قال اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية من أعظم المبادرات، مشيدًا بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير الريف المصري.

وعرض خلف الله خلال الزيارة عدد من المشكلات التي تواجه شباب هو، حيث يحتاج مركز الشباب إلى غرف خلع ملابس وتطوير بعض المنشآت داخل المركز.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، إن المبادرة الرئاسية، من أعظم المبادرات حيث تعمل على توفير "حياة كريمة" للمواطنين من خلال توفير كافة الخدمات.

فيما قال أحمد عمر، مسئول وحدة "حياة كريمة"، بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حاليًا بحصر جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنين، لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بها، وتقوم وزارة التنمية المحلية بعرضها على الوزارات المختصة.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ المواطنين، بنتائج تلك الطلبات إذا تم قبولها وفي حال رفضها سيتم الكشف لهم عن أسباب تنفيذ تلك المشروعات .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.