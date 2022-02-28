21 يومًا من الانخفاض.. هل تجاوزنا ذروة الموجة الخامسة لكورونا؟

كتب- أحمد جمعة:

لليوم الـ21 على التوالي، استمر الانخفاض في أعداد الإصابات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة والسكان لفيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة بنهاية أمس الأحد، 1521 حالة إيجابية جديدة، و48 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 482248 من ضمنهم 412161 حالة تم شفاؤها، و24040 حالة وفاة.

وبلغت ذروة هذه الموجة يوم 6 فبراير الماضي حينما سجلت الوزارة 2301 حالة إيجابية و59 حالة وفاة، وهو اليوم القياسي لتسجيل الإصابات بالفيروس منذ بداية ظهور أولى الحالات في مصر ببداية الجائحة عام 2020.

ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

واعتبر مصدر باللجنة العلمية لمواجهة كورونا، التراجع في عدد الإصابات بأنه "أمر مبشر"، موضحًا أن مؤشرات تجاوز ذروة هذه الموجة يحتاج إلى استمرار الانخفاض لفترة تصل لأسبوعين على أقل تقدير، وهذا ما يحدث حالياً.

كان مسؤولون وخبراء توقعوا في وقت سابق لمصراوي، أن تنكسر حدة الموجة الخامسة من جائحة كورونا في مصر مطلع شهر مارس المقبل، بعد الزيادة القياسية في أعداد الإصابات منذ بداية شهر فبراير الجاري.

وسبق أن قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تنتهي تلك الموجة من إصابات كورونا الخاصة بمتحور أوميكرون في مارس المقبل.

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور أوميكرون أقل في شراسته من متحور دلتا بنحو 50%، لكنه أكثر أنتشاراً بواقع 3 مرات من المتحورات السابقة.