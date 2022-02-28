10 توصيات في ختام مؤتمر "التطبيب عن بعد"

كتب- أحمد جمعة:

اختتمت نقابة أطباء مصر اليوم الاثنين، مؤتمرها الأول "التطبيب عن بعد" والذي انعقد أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني.

شارك في المؤتمر عدد من الوزارات والهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الاتصالات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد، والمجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب بيان للنقابة، أعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث والحيوي والذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا.

وأعلن الدكتور محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة ومقرر مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد"‘ أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة، تشمل:

1- التطبيب عن بعد ليس منفرداً وإنما هو مكمل و متلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج.

2- يترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد كلاً في تخصصه.

3- ضرورة تكوين "لجنة عليا للتطبيب عن بعد" تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة.

4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات وتطبيقات معتمدة وبواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.

5- ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة.

6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و15 منها.

7- ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.

8- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات والحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها وتلزمها بواجباتها وتضبط أي مخالفة.

9- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.

10- يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عن بعد.