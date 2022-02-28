كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مجموعة من الرسائل للمواطنين والحكومة، كما كشفت البحوث الفلكية حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم الاثنين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- ارتكابها يؤدي للغلق.. محظورات المساجد في شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة القيام بالمساجد في شهر رمضان المقبل، في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

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- مدبولي: إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف للارتقاء بجودة الحياة للمواطن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري والعنصر البشري .

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- لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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- نعمل إيه؟.. رئيس الوزراء: نحتاج 40 ألف فصل سنويا بتكلفة 20 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة السكانية الطبيعية لمصر الآن هي تقريبا 1.5 مليون نسمة سنويا، وإذا افترضنا أن أي فصل تعليمي بعدد طلاب مناسب من 30 لـ 40 طالبا.

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- "من فضلكم القضية كبيرة قوي".. السيسي في رسالة مهمة للمصريين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة للمصريين خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين.

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- السيسي: "عاوز أدي المواطن 30 ألف جنيه شهرياً هتعملوها إزاي؟"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرواتب في مصر منخفضة، وتسعى الدولة لزيادتها طوال الوقت وسط عدد من التحديات.

جاء ذلك في مداخلة للرئيس خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين.

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- مدبولي عن الزيادة السكانية: "مينفعش كل واحد يقول هي جت عليَّ أنا"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدستور المصري في المادة 41 أكد على أن الدولة لابد أن تضع برنامجا للترشيد السكاني في ضوء الاستفادة في المواردة المتاحة، وكيفية تنمية العنصر البشري.

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- السيسي: الناس بتحط ولادها في مدارس وخلاص وفاكرة إنها بتعلمهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تحدث مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطبيق مستوى النظم المتقدم في مصر.

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الغلاء والصحة والتعليم.. 20 رسالة من الرئيس السيسي بشأن الزيادة السكانية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مجموعة من الرسائل للمواطنين والحكومة.

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- السيسي: "قولت لبنتي استني سنتين تلاتة على الأقل قبل ما تخلفي"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشكلة تقع فيها أغلب المتزوجين حديثا تتعلق بالإنجاب المبكر.

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- خلى البلد خصم.. ماذا قال الرئيس السيسي عن فيلم الإرهاب والكباب؟

استشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفيلم الإرهاب والكباب للفنان عادل إمام، وذلك خلال حديثه عن معركة الوعي والاتهامات التي توجه للدولة بشكل مستمر.

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- البحوث الفلكية يرد على أنباء تعرض مصر لزلزال اليوم

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم الاثنين.

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- روسيا تغلق مجالها الجوي أمام ألمانيا و 35 دولة أخرى

ردا على قرارات العديد من الدول بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، قررت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام ألمانيا و35 دولة أخرى.

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