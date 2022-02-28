الجيزة: إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر ببولاق (فيديو)

(مصراوي):

قالت محافظة الجيزة، إنه في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات، واصلت المحافظة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا).

وأضافت المحافظة، أنه من خلال حي بولاق الدكرور، تم استكمال إزالة العقارات المتعارضة في منطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى الكوبري الخشب، بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.