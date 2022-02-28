أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مصر للطيران: تأجيل نقل رحلات نيويورك في مطار جون كينيدي إلى 15 مارس

07:59 م الإثنين 28 فبراير 2022
مصر للطيران: تأجيل نقل رحلات نيويورك في مطار جون كينيدي إلى 15 مارس

شركة مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تأجيل إقلاع ووصول رحلاتها من مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كينيدي حتى 15 مارس المقبل، وحتى ذلك التاريخ يكون إقلاع ووصول رحلاتها كما هو في مبنى الركاب رقم 4 (Terminal 4) بمطار جون كينيدي، وصول الساعة 15:25، وإقلاع الساعة 18:30 بتوقيت نيويورك.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تقرر تأجيل نقل المبنى، وطالبت المسافرين من وإلى مطار جون كينيدي (JFK) بنيويورك باتباع التعليمات لحين نقل الرحلات للمبنى الجديد.

وأضافت: "لمزيد من المعلومات للمسافرين، برجاء الاتصال بـ1717 أو الموقع الإلكتروني egyptair.com".

شركة مصر للطيران رحلات نيويورك مطار جون كينيدي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا