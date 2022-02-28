مصر للطيران: تأجيل نقل رحلات نيويورك في مطار جون كينيدي إلى 15 مارس

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تأجيل إقلاع ووصول رحلاتها من مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كينيدي حتى 15 مارس المقبل، وحتى ذلك التاريخ يكون إقلاع ووصول رحلاتها كما هو في مبنى الركاب رقم 4 (Terminal 4) بمطار جون كينيدي، وصول الساعة 15:25، وإقلاع الساعة 18:30 بتوقيت نيويورك.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تقرر تأجيل نقل المبنى، وطالبت المسافرين من وإلى مطار جون كينيدي (JFK) بنيويورك باتباع التعليمات لحين نقل الرحلات للمبنى الجديد.

وأضافت: "لمزيد من المعلومات للمسافرين، برجاء الاتصال بـ1717 أو الموقع الإلكتروني egyptair.com".

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