ممثل الزراعة أمام نواب الشيوخ: أخبار سارة قريبًا لمزارعي القمح

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، قيام الوزارة حاليًا بدراسة إجراءات توريد محصول القمح في الموسم الحالي، وأنه سيكون هناك أخبار سارة للمزارعين، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

ورفض الشناوي، الإفصاح عن تلك الأخبار إلى أن يتم الانتهاء من دراسة إجراءات التوريد، والإعلان عنها من جانب وزير الزراعة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطوات الحكومة لمساعدة ودعم الفلاح.

وأكد الشناوي، أن ملف الزراعة التعاقدية من الملفات المهمة، مشيرًا إلى أن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام 201، إلا أن لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرًا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمس وفول الصويا والقطن، إلى جانب القمح الذي تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، ومحصولي قصب السكر وبنجر السكر.

وتابع الدكتور عباس الشناوي: "نسعى حاليًا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع في التقاوي والبذور، حيث أصبح لدينا تقاوي تغطى أكثر من 250 ألف فدان، من تقاوى محاصيل الزراعات التعاقدية".