بشرى سارة جدًا.. وزير الأوقاف يعلن أسماء 23 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء الناجحين من محافظة بني سويف (المجموعة الثالثة) من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من المحافظة.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بشرى سارة جدًا.. سننشر تباعًا أسماء باقي أسماء الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها، وهم:

1. شعبان أبو الخير عبدالعال سيد - بني سويف - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف.

2. إسماعيل محمود عبدالعظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف.

3. هشام محمود رجب محمود - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا.

4. محمد ربيع سيد أحمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا.

5. محمد ربيع علي طنطاوي - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا.

6. خالد محمود عبدالحميد منجود - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًّا.

7. أحمد شحات عبدالتواب عبدالعال - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا.

8. عبدالرحمن عويس حسن ناصر - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا.

9. علي حسين علي عبدالهادي - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا.

10. خالد محمد محمد مبروك - بني سويف - كلية الدراسات الإسلامية - جيد جدًّا.

11. محمود طه بركات علام - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا.

12. عبد الرحمن أمين عيد أمين - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا.

13. عطية شحاتة محمد علي - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا.

14. محمد ناصر صلاح زكي - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا.

15. علاء علي إبراهيم عبدالصمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا.

16. سعد محمد علي عبدالغفار - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا.

17. علي صالح علي جودة - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا.

18. سيد محمد طه مشرف - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا.

19. محمد عبدالعال أحمد عبدالجواد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا.

20. مصطفى حلواني شعبان مصطفى - بني سويف - كلية اللغات والترجمة - جيد جدًّا.

21. إسلام محمد عبدالعاطى سيد - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا.

22. محمود عبدالمنعم إبراهيم محمد - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا.

23. خالد عبدالباسط مصطفى عبدالله - بني سويف - كلية التربية - جيد جدًّا.

وأضاف الوزير، أنه على المديرية استكمال الملف وتمكين الأسماء سابقة الذكر من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وتابع: "على المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين".