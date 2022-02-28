أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"زراعة الشيوخ" تطلب الاطلاع على خطة الحكومة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية

06:24 م الإثنين 28 فبراير 2022
"زراعة الشيوخ" تطلب الاطلاع على خطة الحكومة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية

مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- نشأت علي:

طالب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

وأكد الجبلي، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى في نص المادة 29 من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفًا أن ذلك يتماشى مع خطة الرئيس السيسي في التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.

لجنة الزراعة مجلس الشيوخ مجلس الوزراء الزراعات التعاقدية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا