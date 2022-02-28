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الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة من الجو

06:04 م الإثنين 28 فبراير 2022
الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة من الجو

الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية

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كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده العاصمة الإدارية الجديدة من الجو.

وقال راضي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد جواً صباح اليوم الموقف التنفيذي والأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة".

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