الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة من الجو



كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده العاصمة الإدارية الجديدة من الجو.

وقال راضي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد جواً صباح اليوم الموقف التنفيذي والأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة".