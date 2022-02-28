الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة من الجو
كتب- محمد سامي:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده العاصمة الإدارية الجديدة من الجو.
وقال راضي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد جواً صباح اليوم الموقف التنفيذي والأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة".
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