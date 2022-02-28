"القابضة للمطارات" تنظم ندوة توعية بالممارسات البدنية الصحية في بيئة العمل

كتب- محمد عبيد:

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة توعوية تحت إشراف أطباء من وزارة الصحة حول "الأرجنومكس وعلاقته بسلامة وصحة العاملين".

ويهتم هذا المجال بتفاعل وممارسات العنصر البشري بأسلوب سليم صحيا في الحياة عموما وفي بيئة العمل بشكل خاص، ومن هذه الممارسات أوضاع الجلوس والحركة السليمة، وكيفية التعامل مع الأدوات في العمل مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها، بما يضمن السلامة الجسدية وتجنب الأمراض المسببة لآلام المفاصل والعضلات والعمود الفقري وغيرها.

جاءت الندوة ضمن حملة التوعية بمجال السلامة والصحة المهنية بعدة مجالات والتي اعتمدها رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بهدف تنمية الوعي بالمفاهيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية.