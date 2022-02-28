أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"القابضة للمطارات" تنظم ندوة توعية بالممارسات البدنية الصحية في بيئة العمل

04:07 م الإثنين 28 فبراير 2022
"القابضة للمطارات" تنظم ندوة توعية بالممارسات البدنية الصحية في بيئة العمل

ندوة توعية بالممارسات البدنية الصحية في بيئة العمل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة توعوية تحت إشراف أطباء من وزارة الصحة حول "الأرجنومكس وعلاقته بسلامة وصحة العاملين".

ويهتم هذا المجال بتفاعل وممارسات العنصر البشري بأسلوب سليم صحيا في الحياة عموما وفي بيئة العمل بشكل خاص، ومن هذه الممارسات أوضاع الجلوس والحركة السليمة، وكيفية التعامل مع الأدوات في العمل مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها، بما يضمن السلامة الجسدية وتجنب الأمراض المسببة لآلام المفاصل والعضلات والعمود الفقري وغيرها.

جاءت الندوة ضمن حملة التوعية بمجال السلامة والصحة المهنية بعدة مجالات والتي اعتمدها رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بهدف تنمية الوعي بالمفاهيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية.

ندوة توعية بالممارسات البدنية الصحية في بيئة العمل

الممارسات البدنية الصحية بيئة العمل القابضة للمطارات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا