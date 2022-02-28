وزير الري يتفقد مشروعات الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر

كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة البحر الأحمر لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول ونهو هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمني.

وأوضح عبدالعاطي، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول وأعمال الحماية تهدف للاطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكفاءة عالية وبدون أي تأثير على المواطنين أو المنشآت التي تحميها ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتي يمكن استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي، مشيرا إلى تنفيذ 1500 منشأة متنوعة للحماية من أخطار السيول منذ عام 2016 وحتى تاريخه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذا الملف المهم.

وتفقد وزير الري، أعمال الحماية بمدينة رأس غارب وهى عبارة عن 3 بحيرات صناعية و3 حواجز توجيه بوادي عربة بالزعفرانة بسعة تخزينية 11.50 مليون متر مكعب، والجاري تنفيذها ضمن منظومة الأعمال التي تستهدف حماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول والبنية التحتية وحماية طريق الغردقة الساحلي من أخطار السيول.

وأشار عبدالعاطي إلى أن إحدى البحيرات الجاري تنفيذها بوادي عربة بالزعفرانة تمكنت من حجز 350 ألف متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى حصاد 415 ألف متر مكعب من المياه بوادي الحواشية برأس غارب، بإجمالي 765 ألف متر مكعب من المياه، خلال موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر خلال يومي 18 و19 فبراير الماضي، وهو ما يعكس الدور المهم لمثل هذه المنشآت في التخفيف من الآثار التدميرية للسيول.

وتفقد وزير الري القناة الصناعية والحاجز الترابي المقام خلفها والتي تمتد بطول 12 كم، ويجرى تنفيذها حاليا لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

كما تم تفقد الوزير عددا من المناطق الجاري دراسة حمايتها من أخطار السيول ومنها دير الأنبا أنطونيوس، موجها بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادي عربة.

وزار عبدالعاطي أحد الآبار الاستكشافية التي تم تنفيذها بمنطقة وادي عربة ضمن المرحلة الأولى لحزمة الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بعدد من مناطق الجمهورية لاستكشاف طبيعة وإمكانات الخزانات الجوفية بتلك المناطق ضمن دراسة تقييم إمكانات الخزانات الجوفية بمصر.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن أعمال الحماية الجاري تنفيذها حاليا لحماية مدينة رأس غارب تُعد استكمالا للأعمال المنشأة سابقا وهي عبارة عن بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها بوادي الدرب والتي تم نهوها عام 2018، وعدد 3 بحيرات صناعية وحاجز ترابي خلفها بوادي حواشية والتي تم نهوها عام 2019.

كما أوشكت عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها وقناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

ويجرى حاليا الإعداد لطرح عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عبارة عن عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه، وذلك استكمالا لمنظومة الحماية القائمة بالفعل وهي عبارة عن 5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلي التابعة لمرسى علم والتي تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه، وبحيرة وحاجز بوادي علم بمدينة مرسى علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسى علم.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر قد شهدت سقوط أمطار غزيرة يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، وقد تمكنت أعمال الحماية بوادي حوضين بشلاتين وهي عبارة عن 2 بحيرة و2 حاجز من حماية الأفراد والمنشآت وحصاد 6 ملايين متر مكعب من المياه.