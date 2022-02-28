​وزير الأوقاف: الانتقال للعاصمة الإدارية نقطة تحول تاريخية في الإدارة الحديثة

كتب- محمود مصطفى:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للشئون الإدارية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع، الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد الوزير لشئون المتابعة، والمهندسة راندا صلاح دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس هاني أحمد عدلي، مدير عام البنية الأساسية لنظم المعلومات، ومحمد طلعت، مدير عام الشئون الإدارية، والدكتور محمد الشحات أبوستيت، مدير عام المكتب الإعلامي، وأحمد سعد، مدير عام الأمن، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وناقش وزير الأوقاف، الموضوعات المتعلقة بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية الجديدة وأهمها التحول الرقمي، واستكمال تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة وبخاصة فيما يتصل باستخدام أحدث نظم الرقمنة والتحول الرقمي.

وأكد على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية نقطة تحول تاريخية في مجال الإدارة الحديثة، ويجب الاستفادة القصوى من تطور نظم المعلومات وعصر الرقمنة.

كما أكد على أهمية الاستفادة من ذلك في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.