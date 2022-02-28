اقتصادية قناة السويس: زيارة اليخت "El leon" دليل على عودة السياحة

كتب - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليخت السياحي "El leon"، وهو من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، بطوله البالغ 54 مترًا وعرض 9 أمتار وغاطس 2.3 مترًا.

يعد هذا اليخت الذي جرى تنفيذه بواسطة شركة Mangusta (Overmarine) من التحف الفنية حيث حاز على العديد من الجوائز العالمية منذ أن انتهى العمل به.

أوضح بيان صحفي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين أن زيارة اليخت تأتي في إطار عودة النشاط السياحي بعد تداعيات جائحة كورونا العالمية.

أضاف البيان أن اليخت جرى بناءه في عام 2018 بهيكل وبنية علوية من الألومنيوم، مدعومة بـ4 محركات ما يمنحه سرعة إبحار قصوى، أما تصميمه الداخلي فكان على يد المصمم الإيطالي ألبرتو مانشيني لاستيعاب ما يصل إلى 12 ضيفًا في 5 أجنحة ضيافة فاخرة.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة سياحة اليخوت بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من اليخوت، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدلل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

الجدير بالذكر أن اليخت “El leon” غادر الميناء في نفس اليوم قادماً من الغردقة ليستكمل رحلته إلى اليونان وعلى متنه 12 سائح و9 طاقم بحارة.