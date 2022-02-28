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البحوث الفلكية يرد على أنباء تعرض مصر لزلزال اليوم

02:39 م الإثنين 28 فبراير 2022
البحوث الفلكية يرد على أنباء تعرض مصر لزلزال اليوم

المعهد القومي للبحوث الفلكية

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم الاثنين.

وقال القاضي، في بيان، اليوم الاثنين، إنه لم يتم تسجيل أي زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم.

وأضاف رئيس المعهد: نحيط حضراتكم علما بأنه لم يتم تسجيل زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم.

وتابع الدكتور جاد القاضي: ما تم نشرة على بعض المواقع غير صحيح، ونؤكد على أنه في حالة تسجيل زلازل سيتم إرسال بيان إعلامي بشأنها.

البحوث الفلكية زلزال جاد القاضي

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