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خلى البلد خصم.. ماذا قال الرئيس السيسي عن فيلم الإرهاب والكباب؟

01:13 م الإثنين 28 فبراير 2022
خلى البلد خصم.. ماذا قال الرئيس السيسي عن فيلم الإرهاب والكباب؟

الرئيس السيسي

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كتب- محمد نصار:

استشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفيلم الإرهاب والكباب للفنان عادل إمام، وذلك خلال حديثه عن معركة الوعي والاتهامات التي توجه للدولة بشكل مستمر.

وقال السيسي، خلال افتتاح فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: بدل ما تجيب فيلم الإرهاب والكباب، اللي خلى البلد خصم مش السلبية هي الخصم، هدوا البلد في 2011، ولولا كرم ربنا، ربنا أفاض علينا، اللي بيروح مش بيرجع.

وأضاف الرئيس: أقابل الناس تقولي زعلانة منك، طب ليه؟ أنا عندي 6 عيال، طب أنا أعمل إيه، أه والله، طب هما مش بيحبوا الحاجات دي عشان التلفزيون يعني، قولتلهم طب أنا عندي 100 مليون، بقول ده لكل اللي بيسمعنا، اللي بيقول انتوا ليه مش بتدوا حقوق الناس، حقوق إيه؟ أنا مش لاقي أكل، روحوا المرج والمطرية والخصوص، شوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي إيه، دي بلادنا.

وتابع الرئيس السيسي: يا اللي في الجامعة والكنيسة والمسجد، انزلوا شوفوا البلد، أنا علشان أفتح شارع، بشيل 1000 بيت علشان الناس تمشي في حتت محدش يمشي فيها، طيب أنت إيه حكايتك النهاردة، بقول كده علشان دي بلدنا كلنا.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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