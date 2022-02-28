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السيسي: "قولت لبنتي استني سنتين تلاتة على الأقل قبل ما تخلفي"

12:57 م الإثنين 28 فبراير 2022
السيسي: "قولت لبنتي استني سنتين تلاتة على الأقل قبل ما تخلفي"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشكلة تقع فيها أغلب المتزوجين حديثا تتعلق بالإنجاب المبكر.

وقال السيسي، خلال افتتاح فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: النبي قال اعقلها وتوكل، الإعقال يعني استراتيجية، حد قال لبنته لما جت تتجوز، انتظري سنة ولا سنتين متخلفيش علشان تاخدي نفسك وتتعودي على الحياة الجديدة، مش بتكلم في تنظيم أسرة، لما تخرج من بيت أبوها وتروح بيت جديد، تخلف بعد شهرين وبعدين يطلقوا، طب خدي فرصة وشوفي وبعدين خلفي.

وتابع الرئيس السيسي: والله العظيم أنا قولت لبنتي كده، قولتلها استني سنتين تلاتة على الأقل.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المتزوجين الإنجاب المبكر المشروع القومي لتنمية الأسرة

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