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السيسي: "لازم كشف طبي حقيقي على المتزوجين علشان يطلعوا ناس كويسة"

12:56 م الإثنين 28 فبراير 2022
السيسي: "لازم كشف طبي حقيقي على المتزوجين علشان يطلعوا ناس كويسة"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بصورة أكبر بمشكلات الزواج.

وقال السيسي، خلال افتتاح فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: لازم يبقى فيه كشف طبي حقيقي للمتزوجين، علشان الطفل ياخد حقه بشكل حقيقي.

وأضاف الرئيس: علشان نطمن على الظروف الصحية والإنجابية وإنهم هيطلعوا ناس كويسة.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المتزوجين كشف طبي مشكلات الزواج

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