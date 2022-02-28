السيسي: "لازم كشف طبي حقيقي على المتزوجين علشان يطلعوا ناس كويسة"
كتب- محمد نصار:
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بصورة أكبر بمشكلات الزواج.
وقال السيسي، خلال افتتاح فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: لازم يبقى فيه كشف طبي حقيقي للمتزوجين، علشان الطفل ياخد حقه بشكل حقيقي.
وأضاف الرئيس: علشان نطمن على الظروف الصحية والإنجابية وإنهم هيطلعوا ناس كويسة.
ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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