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40 ألف منفذ.. "التموين" تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر مارس غدًا

12:06 م الإثنين 28 فبراير 2022
40 ألف منفذ.. "التموين" تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر مارس غدًا

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، صرف مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني؛ ليحصل كل مستفيد على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 50 جنيهًا حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، ويحصل الفرد الخامس على سلع بقيمة 25 جنيهًا، ومن المقرر إضافة صنف جديد إلى قائمة المنظومة التموينية التي تضم 26 سلعة.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بإيقاف جميع البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، بدايةً من أبريل المقبل، وَفق ما جاء بمذكرة مرسلة إلى جميع مديري المديريات التموينية.

وجاء التعليمات كالآتي:

- إصدار تعليمات إلى شركة "سمارت" بوضع رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصرًا؛ مفادها قيام الوصي بالتوجه إلى المديرية لطلب ضم القصّر إلى بطاقته التموينية.

- استقبال المواطنين طبقًا للبند عاليه بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصي على جميع الأفراد المطلوب ضمهم.

- الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من أنها صورة طبق الأصل.

- عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة مجمعاً اعتبارًا من يوم 2022/3/16 وبحد أقصى 2022/3/20، على أن يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومي للوصي، اسم الوصي، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومي للقصر، وأسماء القصر.

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