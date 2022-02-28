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"الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل محمود الكردوسي

12:03 م الإثنين 28 فبراير 2022
"الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل محمود الكردوسي

المستشار بهاء الدين أبو شقة

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كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، جلسات المجلس العامة اليوم الإثنين.

وتلا أبو شقة في بداية الجلسة إخطار وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الشيوخ، بشأن وفاة النائب المعين محمود سيد محمود سيد الكردوسي .

وأعلن وكيل أول مجلس الشيوخ خلو مقعد الفقيد محمود الكردوسي المعين بقرار رئيس الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستكمل المجلس برئاسة المستشار أبو شقة نظر مشروع قانون التأمين الموحد.

بهاء أبو شقة خلو مقعد الكردوسي محمود الكردوسي مجلس الشيوخ

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