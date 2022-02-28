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بودفست كايرو.. أول مؤتمر للتدوين الصوتي في مصر والشرق الأوسط للعام الثالث.. السبت

12:02 م الإثنين 28 فبراير 2022
بودفست كايرو.. أول مؤتمر للتدوين الصوتي في مصر والشرق الأوسط للعام الثالث.. السبت

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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كتبت- داليا شبل:

يستضيف قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر PodFest Cairo (بودفست كايرو)، يوم السبت، 5 مارس 2022، من الساعة 2 إلى 6 مساءً بقاعة إيوارت، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

ووجه قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدعوة إلى الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور مؤتمر PodFest Cairo (بودفست كايرو) للعام الثالث على التوالي؛ وهو أول مؤتمر يعقد في مصر والشرق الأوسط عن التدوين الصوتي على الإنترنت (البودكاست).

وتتناول الجلسات العديد من الموضوعات التي تهم الجمهور العام بما في ذلك كيفية بدء التدوين الصوتي عبر الإنترنت والحصول على جودة صوت جيدة للبودكاست ومستقبل البودكاست في مصر.

وقال لكيم فوكس، أستاذ الصحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنظمة لهذا الحدث، فإن السبب وراء إطلاق PodFest Cairo هو تشجيع العاملين بهذا المجال وأيضًا لزيادة إنتاج البودكاست في المنطقة.

يتحدث في المؤتمر أحمد نجيب مقدم بودكاست "مع نجيب"، وبسنت سمحوت منتجة مساعدة بالمدونة الصوتية "صوت"، ورامي محسن خبير الموسيقى والبودكاست.

ونوه قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بأنه سيتم توفير ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.

وتابع قسم الصحافة والإعلام بأن عدد الحاضرين سيكون محدوداً وسيتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة؛ لضمان سلامة الحاضرين، بما في ذلك الالتزام بارتداء الكمامة وبقواعد التباعد الاجتماعي ووجود عدد محدود من الحضور في القاعة. ولن يتم السماح بالدخول لمن لم يتلقوا لقاح كورونا؛ حرصاً على سلامة الحضور.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر للتدوين الصوتي بودفست كايرو قسم الصحافة والإعلام

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