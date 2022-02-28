"من فضلكم القضية كبيرة قوي".. السيسي في رسالة مهمة للمصريين

القاهرة - مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة للمصريين خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين.

وقال الرئيس السيسي: "رسالتي للناس إن قضية مصر قضية مشتركة وليست قضية السلطة أو النظام.. مفيش نظام في مصر، إنما دولة مع بعض، أنا زيكم ومنكم وأنا معاكم، ولو مش قادر والله لأفتح الباب وأديكم التحية وأمشي".

وأضاف الرئيس: "دي (مصر) أمانة في رقبتنا أمام ربنا، لكي يكون مستقبل الناس في أمان".

وتابع: "من فضلكم القضية كبيرة قوي.. يا ابني في التعليم القضية كبيرة قوي، العالم تقدم جدًا".

ولفت الرئيس السيسي إلى تخرج أول طالب وفق التطوير الجاري في العملية التعليمية بعد 16 عامًا من الآن "بشرط تساعدونا (المواطنين)".