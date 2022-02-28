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51 جنيها.. استقرار أسعار البيض لليوم الثاني علي التوالي

11:46 ص الإثنين 28 فبراير 2022
51 جنيها.. استقرار أسعار البيض لليوم الثاني علي التوالي

أسعار البيض

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كتب- محمد سامي:

حققت أسعار البيض ثباتا، اليوم الاثنين، بحسب بورصة بيع البيض والمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية ما بين 51 جنيها و51.5 جنيه، ليباع في الأسواق بـ 53 جنيها.

كما سجل سعر طبق البيض الأحمر 53 جنيها في البورصات ليباع بـ 55 جنيها، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 57 إلى 59 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.

أسعار البيض بورصة بيع البيض البيض الأبيض البيض الأحمر

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