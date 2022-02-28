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الخط الثالث للمترو.. النقل: استمرار العمل بمحطات "الكيت كات والبوهي والقومية" - صور

11:45 ص الإثنين 28 فبراير 2022
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة النقل، مواصلة العمل على مدار 24 ساعة لتنفيذ مشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

ونشرت وزارة النقل، على صفحتها بـ "فيسبوك"، الاثنين، صورا لأعمال تنفيذ محطات الكيت كات والبوهي والقومية العربية.

وأشارت إلى أنه جاري العمل في المرحلة الثالثة ( العتبة – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17.7 كم و15 محطة، لافتة إلى أن الخط الثالث يربط بين المحطة التبادلية ( عدلي منصور ) شرق القاهرة وهي من أكبر التجمعات السكانية بجامعة القاهرة غرب القاهرة، ويتقاطع الخط الثالث مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ويبلغ طوله 41.2 كم.

الخط الثالث لمترو الأنفاق وزارة النقل الكيت كات القومية العربية

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