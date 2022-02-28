السيسي عن تطوير التعليم: طارق شوقي خد على دماغه لما مات

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تواجه الكثير من التحديات والأعباء المتراكمة على مدار عقود طويلة.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: لما جيت أدخل في التعليم، الدكتور طارق شوقي خد على دماغه لما مات.

وتساءل الرئيس: أنتوا عايزين تعليم؟ الهدف من القعدة دي إننا نصارح بعض والناس تفهم.

وتابع السيسي: الدكتورة هالة "وزيرة التخطيط" بتقول معدل النمو 6%، 6% إيه.. هو اللي زينا ينفعه 6%، إحنا عايزين 60%، عشان أقدم وعي وتعليم زي اللي في أوروبا.

وواصل الرئيس: لما اتعرض عليا رقم إنهاء قوائم الانتظار كنا بنتكلم في 10 آلاف وقولنا نعالجهم لكن النهاردة بنتكلم على مليون وأكتر تم علاجهم خلال 3 سنوات، إحنا خدنا القرار على آلاف وليس مليون و60 ألف، لو حولنا كل سرير حقيقي بتشغيل متقدم ومتطور الرقم هيبقى أكبر من كده مرتين أو تلاتة ويمكن أكتر.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.